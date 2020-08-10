За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией.
Из них 340 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 163 / 56
город Алматы — 132 / 61
город Шымкент — 1 / 1
Акмолинская область — 42 / 19
Алматинская область — 18 / 15
Атырауская область — 30 / 29
Восточно-Казахстанская область — 58 / 20
Жамбылская область — 20 / 10
Западно-Казахстанская область — 49 / 16
Карагандинская область — 87 / 37
Костанайская область — 31 / 16
Кызылординская область — 5 / 3
Мангистауская область — 28 / 23
Павлодарская область — 21 / 9
Северо-Казахстанская область — 38 / 12
Туркестанская область — 18 / 13
Всего в стране выявлено 99 442 заболевших.