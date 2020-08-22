За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 242 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 113 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 24 / 13

город Алматы — 40 / 9

город Шымкент — 1 / 1

Акмолинская область — 8 / 5

Актюбинская область — 2 / 2

Алматинская область — 7 / 4

Атырауская область — 17 / 15

Восточно-Казахстанская область — 30 / 5

Жамбылская область — 9 / 8

Западно-Казахстанская область — 16 / 9

Карагандинская область — 24 / 11

Костанайская область — 10 / 5

Кызылординская область — 2 / 2

Мангистауская область — 12 / 11

Павлодарская область — 15 / 5

Северо-Казахстанская область — 14 / 3

Туркестанская область — 11 / 5

Всего в стране выявлены 104313 заболевших.