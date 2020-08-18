капельница

Зарегистрированы 146 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 10 по 16 августа

город Нур-Султан – 20

город Алматы – 25

город Шымкент – 6

Акмолинская область – 6

Алматинская область – 7

Атырауская область — 10

Западно-Казахстанская область — 15

Восточно-Казахстанская область — 27

Актюбинская область — 4

Жамбылская область – 2

Карагандинская область – 13

Кызылординской области — 1

Павлодарская область — 6

Северо-Казахстанская область – 2

Туркестанская область — 2

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1415 случаев с летальным исходом.

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