Зарегистрированы 146 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 10 по 16 августа
город Нур-Султан – 20
город Алматы – 25
город Шымкент – 6
Акмолинская область – 6
Алматинская область – 7
Атырауская область — 10
Западно-Казахстанская область — 15
Восточно-Казахстанская область — 27
Актюбинская область — 4
Жамбылская область – 2
Карагандинская область – 13
Кызылординской области — 1
Павлодарская область — 6
Северо-Казахстанская область – 2
Туркестанская область — 2
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1415 случаев с летальным исходом.