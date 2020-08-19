Из них 148 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 27 / 13
город Алматы — 22 / 17
город Шымкент — 3 / 2
Акмолинская область — 16 / 9
Актюбинская область — 5 / 4
Алматинская область — 16 / 13
Атырауская область — 17 / 14
Восточно-Казахстанская область — 30 / 11
Жамбылская область — 9 / 7
Западно-Казахстанская область — 28 / 20
Карагандинская область — 27 / 17
Костанайская область — 14 / 1
Кызылординская область — 2 / 2
Мангистауская область — 8 / 8
Павлодарская область — 7 / 2
Северо-Казахстанская область — 18 / 4
Туркестанская область — 22 / 4
Всего в стране выявлено 103571 заболевший.