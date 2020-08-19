Коронавирус COVID-19

Из них 148 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 27 / 13

город Алматы — 22 / 17

город Шымкент — 3 / 2

Акмолинская область — 16 / 9

Актюбинская область — 5 / 4

Алматинская область — 16 / 13

Атырауская область — 17 / 14

Восточно-Казахстанская область — 30 / 11

Жамбылская область — 9 / 7

Западно-Казахстанская область — 28 / 20

Карагандинская область — 27 / 17

Костанайская область — 14 / 1

Кызылординская область — 2 / 2

Мангистауская область — 8 / 8

Павлодарская область — 7 / 2

Северо-Казахстанская область — 18 / 4

Туркестанская область — 22 / 4

Всего в стране выявлено 103571 заболевший.

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