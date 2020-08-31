Из них 51 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 3 / 2
город Алматы — 12 / 5
Акмолинская область — 6 / 2
Актюбинская область — 1 / 1
Алматинская область — 2 / 2
Атырауская область — 11 / 8
Восточно-Казахстанская область — 20 / 4
Жамбылская область — 2 / 2
Западно-Казахстанская область — 5 / 2
Карагандинская область — 19 / 13
Костанайская область — 8 / 0
Павлодарская область — 6 / 0
Северо-Казахстанская область — 11 / 6
Туркестанская область — 5 / 4
Всего в стране выявлены 105795 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксирован 543 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исходов и 32 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 658, летальных случаев — 284, выздоровевших — 5 549.