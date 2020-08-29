Из них 57 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 14 / 5
город Алматы — 24 / 0
город Шымкент — 2 / 1
Акмолинская область — 7 / 4
Актюбинская область — 3 / 0
Алматинская область — 1 / 0
Атырауская область — 11 / 9
Восточно-Казахстанская область — 23 / 5
Жамбылская область — 5 / 4
Западно-Казахстанская область — 8 / 4
Карагандинская область — 15 / 11
Костанайская область — 9 / 2
Мангистауская область — 1 / 0
Павлодарская область — 7 / 1
Северо-Казахстанская область — 11 / 4
Туркестанская область — 9 / 7
Всего в стране выявлены 105558 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксировано 483 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 218 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 115, летальных случаев — 282, выздоровевших — 5 517.