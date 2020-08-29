Из них 57 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 14 / 5

город Алматы — 24 / 0

город Шымкент — 2 / 1

Акмолинская область — 7 / 4

Актюбинская область — 3 / 0

Алматинская область — 1 / 0

Атырауская область — 11 / 9

Восточно-Казахстанская область — 23 / 5

Жамбылская область — 5 / 4

Западно-Казахстанская область — 8 / 4

Карагандинская область — 15 / 11

Костанайская область — 9 / 2

Мангистауская область — 1 / 0

Павлодарская область — 7 / 1

Северо-Казахстанская область — 11 / 4

Туркестанская область — 9 / 7

Всего в стране выявлены 105558 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксировано 483 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 218 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 115, летальных случаев — 282, выздоровевших — 5 517.