Из них 85 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 21 / 9
город Алматы — 15 / 7
Акмолинская область — 8 / 5
Актюбинская область — 3 / 2
Алматинская область — 6 / 2
Атырауская область — 12 / 12
Восточно-Казахстанская область — 24 / 4
Жамбылская область — 2 / 1
Западно-Казахстанская область — 10 / 6
Карагандинская область — 19 / 8
Костанайская область — 8 / 1
Кызылординская область — 2 / 2
Мангистауская область — 3 / 3
Павлодарская область — 10 / 5
Северо-Казахстанская область — 11 / 8
Туркестанская область — 14 / 10
Всего в стране выявлены 105243 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 781 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исхода и 351 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 23 543, летальных случаев — 268, выздоровевших — 4 901.