В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 21 / 9

город Алматы — 15 / 7

Акмолинская область — 8 / 5

Актюбинская область — 3 / 2

Алматинская область — 6 / 2

Атырауская область — 12 / 12

Восточно-Казахстанская область — 24 / 4

Жамбылская область — 2 / 1

Западно-Казахстанская область — 10 / 6

Карагандинская область — 19 / 8

Костанайская область — 8 / 1

Кызылординская область — 2 / 2

Мангистауская область — 3 / 3

Павлодарская область — 10 / 5

Северо-Казахстанская область — 11 / 8

Туркестанская область — 14 / 10

Всего в стране выявлены 105243 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 781 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исхода и 351 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 23 543, летальных случаев — 268, выздоровевших — 4 901.