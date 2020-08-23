Из них 105 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 20 / 5
город Алматы — 38 / 16
город Шымкент — 4 / 0
Акмолинская область — 13 / 7
Актюбинская область — 5 / 3
Алматинская область — 4 / 1
Атырауская область — 15 / 12
Восточно-Казахстанская область — 28 / 6
Жамбылская область — 8 / 7
Западно-Казахстанская область — 15 / 8
Карагандинская область — 20 / 10
Костанайская область — 11 / 1
Кызылординская область — 2 / 2
Мангистауская область — 10 / 10
Павлодарская область — 14 / 3
Северо-Казахстанская область — 13 / 7
Туркестанская область — 10 / 7
Всего в стране выявлены 104543 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 730 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 1093 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 22660, летальных случаев — 256, выздоровевших — 3696.