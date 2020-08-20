Из них 110 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 38 / 8

город Алматы — 24 / 8

Акмолинская область — 17 / 10

Актюбинская область — 6 / 5

Алматинская область — 4 / 1

Атырауская область — 20 / 20

Восточно-Казахстанская область — 27 / 4

Жамбылская область — 8 / 7

Западно-Казахстанская область — 18 / 10

Карагандинская область — 25 / 10

Костанайская область — 13 / 4

Кызылординская область — 1 / 1

Мангистауская область — 7 / 7

Павлодарская область — 3 / 1

Северо-Казахстанская область — 16 / 5

Туркестанская область — 17 / 9

Всего в стране выявлено 103815 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксирован 1081 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 11 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 19754, летальных случаев — 231.