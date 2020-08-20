Из них 110 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 38 / 8
город Алматы — 24 / 8
Акмолинская область — 17 / 10
Актюбинская область — 6 / 5
Алматинская область — 4 / 1
Атырауская область — 20 / 20
Восточно-Казахстанская область — 27 / 4
Жамбылская область — 8 / 7
Западно-Казахстанская область — 18 / 10
Карагандинская область — 25 / 10
Костанайская область — 13 / 4
Кызылординская область — 1 / 1
Мангистауская область — 7 / 7
Павлодарская область — 3 / 1
Северо-Казахстанская область — 16 / 5
Туркестанская область — 17 / 9
Всего в стране выявлено 103815 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксирован 1081 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 11 летальных исходов.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 19754, летальных случаев — 231.