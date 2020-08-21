Из них 103 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 8 / 3

город Алматы — 32 / 6

город Шымкент — 4 / 1

Акмолинская область — 14 / 8

Актюбинская область — 6 / 4

Алматинская область — 9 / 4

Атырауская область — 18 / 17

Восточно-Казахстанская область — 31 / 8

Жамбылская область — 8 / 6

Западно-Казахстанская область — 17 / 9

Карагандинская область — 22 / 12

Костанайская область — 12 / 1

Кызылординская область — 6 / 3

Мангистауская область — 8 / 8

Павлодарская область — 33 / 3

Северо-Казахстанская область — 14 / 3

Туркестанская область — 14 / 7

Всего в стране выявлен 104071 заболевший.

За прошедшие сутки зафиксированы 787 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 6 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 20541, летальных случаев — 237.