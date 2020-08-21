Из них 103 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 8 / 3
город Алматы — 32 / 6
город Шымкент — 4 / 1
Акмолинская область — 14 / 8
Актюбинская область — 6 / 4
Алматинская область — 9 / 4
Атырауская область — 18 / 17
Восточно-Казахстанская область — 31 / 8
Жамбылская область — 8 / 6
Западно-Казахстанская область — 17 / 9
Карагандинская область — 22 / 12
Костанайская область — 12 / 1
Кызылординская область — 6 / 3
Мангистауская область — 8 / 8
Павлодарская область — 33 / 3
Северо-Казахстанская область — 14 / 3
Туркестанская область — 14 / 7
Всего в стране выявлен 104071 заболевший.
За прошедшие сутки зафиксированы 787 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 6 летальных исходов.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 20541, летальных случаев — 237.