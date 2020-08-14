За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 184 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 66 / 8

город Алматы — 40 / 9

город Шымкент — 3 / 3

Акмолинская область — 21 / 11

Актюбинская область — 9 / 5

Алматинская область — 18 / 10

Атырауская область — 15 / 11

Восточно-Казахстанская область — 97 / 30

Жамбылская область — 16 / 10

Западно-Казахстанская область — 32 / 19

Карагандинская область — 44 / 18

Костанайская область — 27 / 6

Кызылординская область — 8 / 5

Мангистауская область — 13 / 13

Павлодарская область — 11 / 1

Северо-Казахстанская область — 30 / 6

Туркестанская область — 26 / 19

Всего в стране выявлено 101848 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 934 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 16666, летальных случаев — 198.