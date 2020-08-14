За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 184 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 66 / 8
город Алматы — 40 / 9
город Шымкент — 3 / 3
Акмолинская область — 21 / 11
Актюбинская область — 9 / 5
Алматинская область — 18 / 10
Атырауская область — 15 / 11
Восточно-Казахстанская область — 97 / 30
Жамбылская область — 16 / 10
Западно-Казахстанская область — 32 / 19
Карагандинская область — 44 / 18
Костанайская область — 27 / 6
Кызылординская область — 8 / 5
Мангистауская область — 13 / 13
Павлодарская область — 11 / 1
Северо-Казахстанская область — 30 / 6
Туркестанская область — 26 / 19
Всего в стране выявлено 101848 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 934 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 летальных исходов.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 16666, летальных случаев — 198.