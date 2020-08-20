Эпидемиологическая ситуация в городе с каждым днем улучшается.

Сегодня в провизорных стационарах свободно 88% койко-мест. Снижению заражения вирусом способствовала проводимая в городе профилактическая работа. Однако медицинские работники предупреждают, что еще рано расслабляться. Они призывают усилить меры предосторожности и соблюдать требования карантина, сообщает Управление Здравоохранения Города Шымкент.

Стоит отметить, что в городе на сегодняшний день зарегистрировано 5155 covid-19 случаев. Из них 2627 -больные с симптомами, 2528- бессимптомных. 4330 больных были выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции.