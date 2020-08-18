Выиграть автомобиль поможет счастливая звезда!

В Казахстане все большую популярность набирает Офицальный оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз». С его помощью казахстанцы выигрывают крупные денежные призы а также автомобили.

Ирискул Каримкулов в точке продажи с лотерейными билетами постоянный покупатель. Два раза в неделю, на протяжение нескольких лет, мужчина участвует в лотерее. Счастливая звезда светит Ирискулу часто — он несколько раз выигрывал крупные суммы денег. А недавно, лотерейный билетик за 300 тенге принес ему долгожданный новенький автомобиль. Мужчина уверяет, секретного кода выигрыша у него нет, помогает только удача.

«У меня бывали денежные выигрыши, три-четыре номера выигрывал, наконец-то машину выиграл. Секретов у меня никаких нет, я просто верю в свою удачу. например, у меня любимая машина была номер 535, я в этот раз сделал ставку и верил что выиграю. И вот, мне номер попался 535 и мой день рождения 12. Я знал, что я выиграю, видите какая удача», — уверяет Ирискул Каримкулов, победитель лотереи «Сәтті Жұлдыз».

Лотереи в Казахстане с каждым днем набирают все большую популярность. А шымкентцы по всей стране славятся как самые удачливые игроки. Наши соотечественники часто выигрывают крупные денежные призы — до 11 миллионов тенге и автомобили.

«Мы уже разыграли 5 автомобилей. Среди обладателей лотерейных билетов TeleBingo и Loto 6/49. Следующий шестой розыгрыш авто, в рамках лотереи Loto 6/49, состоится уже 22 августа в 20:55 на канале Астана-ТВ. В розыгрыше принимают участие все билеты Loto 6/49, приобретенные на последние 4 тиража, и прошедшие специальную регистрацию на нашем сайте szhuldyz.kz. Участвуйте, выигрывайте, всем желаю удачи», — говорит Мурат Оспанов, ведущий TeleBingo.

Попытать удачу легко — для этого достаточно обратиться в точки продажи, приобрести лотерейный билет, зарегистрировать его на сайте, и верить в свою победу.

В Шымкенте расположены более 20-ти точек продажи лотерейных билетов. Приобрести их можно онлайн на сайте szhuldyz.kz, в отделениях «Казпочты», в супермаркетах «Магнум» а также торговых домах «Казына», «Гипер Хаус», «Мият», «Юг сити», «Рахима Плаза» и других.

Автомобили среди участников лотереи разыгрываются каждую неделю. Ближайший розыгрыш состоится 22 августа, попытать удачу и попробовать выиграть автомобиль можно в игре Loto 6/49, а 30 августа в TeleBingo.