Не могут достучаться до местных властей жители двух населенных пунктов Састобе и Ынтымак Тюлькубасского райана. Сельчане жалуются на то, что который год они не могут возделывать огороды из-за отсутствия поливной воды.

Каналы, по котором вода поступала в аулы сейчас пусты. Местные власти, наоборот, уверяют вода есть. Только вот где она, разбирался Шуддин Саидов.

Если вода смывает все людское зло, то в случае у жителей села Ынтымак ситуация иная. Сельчане рассказывают, что не могу выращивать овощи на огородах. А ситуация дошла до предела, многие решили от безысходности просить воду не у чиновников, а у высших сил. Мольбы сельчан, видимо, были услышаны, но дожди идут здесь не часто. Поэтому, многие просто перестали заниматься земледелием.

«Мы не можем выращивать клевер и другие растения, а в соседних районах все нормально. Они нам продают все по завышенным ценам, а все потому, что у нас нет воды. Раньше у нас проблем не было, каналы обеспечивали воду несколько населенных пунктов, а ситуация теперь другая. Воды нет, один раз в начале года польем, то на второй раз ждем уже дождей», — говорит местный житель Бейсенбай Керимжанов.

Жительница Састобе Вера Кочергина рассказывает, еще при СССР проблем с поливной водой не было, уже несколько лет сельчане не могут полноценно заниматься на земле, поливать свои огороды приходится живительной влагой из крана. Каналы перестали чистить давно, заросшие арыки уже Вера Степановна уже предлагает чистить самим, но только при условии, что воду дадут.

» У нас нет воды вообще, проблема эта лет пять уже, а в этом году уже все, вообще нет. Приходится поливать огород водой из крана, а там счетчик. Ну куда уже это годится»,- говорит Вера Кочергина.

В акимате разводят руками, местный глава ответить на вопрос — в чем проблема — ответить конкретно не смог. Он лишь пояснил, что вопрос воды нужно решать в компании Казводхоз.

«Вообще территория частная, ее нужно выкупить средствами из бюджета. К нам никто не обращался с заявлением, что там нет воды. Мы связались с представителями компании «Казводхоз», нам пояснили, что воду дадут в течение месяца», — говорит Абылай Толепбергенов, представитель районного отдела сельского хозяйства Тюлькубасского района.

Если через месяц, как и обещали живительную влагу не дадут, то как готовится жителям к зиме, когда они не успели запастись к началу холодов? Жители не намерены ждать действий от местного акимата, они уже готовят коллективное письмо главе государства.