В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением о краже денег обратилась местная жительница. Потерпевшая сообщила, что дома на кухне она заметила пропажу из сумки 3600 долларов США, которые сначала пыталась найти сама, но после безуспешных поисков обратилась в полицию, Otyrar.KZ.

В целях раскрытия преступления были опрошены очевидцы и тщательно проведены розыскные работы.

В результате ОРМ полицейские установили личность подозреваемой, которой оказалась одноклассница потерпевшей, и задержали ее по месту жительства.

В ходе расследования установлено, что одноклассница приехала в гости к потерпевшей, где воспользовавшись отсутствием хозяев и тем, что за ней никто не наблюдает, похитила деньги из сумки.

Подозреваемая полностью призналась в содеянном.

Как выяснилось, молодая женщина обменяла похищенную иностранную валюту на 1,5 млн тенге в одном из обменников Шымкента.

После чего потратила полученные деньги на свои нужды.

Подозреваемая находится под подпиской о не выезде. Ведется досудебное расследование.