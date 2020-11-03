В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемую в краже денег с банковской карточки.

В дежурную часть Созакского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что с ее банковской карточки исчезли более полмиллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “кража” и приняли меры к раскрытию преступления.

Стражи порядка опросили очевидцев и потерпевшую, проверили полученную информацию и установили детали произошедшего.

Полицейские Созакского РОП в течение суток вышли на след подозреваемой. Ею оказалась местная жительница, одна из коллег потерпевшей, которая призналась в содеянном.

Как выяснилось, подозреваемая, войдя в доверие, тайно похитила банковскую карточку коллеги, с которой в итоге сняла 550 тысяч тенге. Похищенные деньги она потратила на собственные нужды.

Часть краденных денег (что коллега потратить не успела) и вернули законной владелице. Подозреваемая находится под подпиской.

По данному факту проводится досудебное расследование.