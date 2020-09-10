Об этом сообщил аким города Мурат Айтенов.

«В северной части города Шымкент за последние 3 года наблюдается нехватка электроэнергии. В целях решения данного вопроса в городе ведется строительство подстанции «Бозарык», мощностью 220 кВ», — сказал аким.

Строительно-монтажные работы подстанции и воздушной линии электропередач, с мощностью 220 кВ, ведутся подрядной организацией ТОО «Аврора Констракшен», сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

На эти работы из бюджета выделено 9,7 млрд тенге.

На сегодняшний день строительство объекта завершено на 90%. Станция будет сдана в эксплуатацию до конца года.

Кроме того, ведется строительство подстанций «Акжар» и «1-М-1». Мощность каждой из них составляет 110 кВ. Строительство планируется завершить в следующем году.

С вводом в эксплуатацию подстанций будет решен вопрос 35 населенных пунктов.