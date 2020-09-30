Аким города Шымкента Мурат Айтенов встретился с Генеральным Консулом Республики Корея в городе Алматы Ким Хынг Су.

Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества двух стран.

Аким города, отметив, что между двумя странами активно развиваются торгово-экономическое взаимодействие, подчеркнул, что Шымкент превратился в благоприятную зону для иностранных инвесторов, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Мурат Айтенов остановился на значимости привлечения иностранных инвестиций в развитие города-миллионника, в этой связи, особое место отводится Корее, входящей в пятерку крупнейших инвесторов для республики. Он призвал корейских бизнесменов вкладывать инвестиции в такие сферы, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, медицина.

В свою очередь Ким Хынг Су выразил готовность сотрудничать с городом Шымкентом в любой сфере. Главная причина визита, по его словам, -дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами.

В завершение встречи стороны договорились в ближайшее время активизировать культурно-познавательную работу.