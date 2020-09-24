Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов принял членов футбольной команды «Стандарт», победившей в чемпионате Казахстана по мини-футболу среди любителей.

Глава города поздравил футболистов с победой на чемпионате страны и поблагодарил их за вклад в развитие массового спорта, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Футбол среди любителей – это самый распространенный и популярный вид массового спорта. Поэтому я считаю, что ваша победа является значимым событием для всех шымкентцев. Спорт – залог здоровья. Если молодое поколение будет здоровым, то наша нация всегда будет конкурентоспособной. В связи с этим, сегодня государство создает наилучшие условия для развития массового спорта, ведения здорового образа жизни современной молодежи, — сказал аким Шымкента.

Также он отметил, что в текущем году в Шымкенте построено 27 Street-workout площадок.

М. Айтенов подчеркнул, что на сегодняшний день 28% населения города регулярно занимается спортом и физической культурой. Вместе с этим, он отметил, что в городе согласно поручению Президента, проводится масштабная работа по увеличению этого показателя до 30%.

Мурат Айтенов пожелал тренерам Сабыржану Бекпаеву и Хусану Утаметову удачи.

Аким города убежден, что команда «Стандарт» достойно защитит честь страны на предстоящем чемпионате мира по мини-футболу среди любителей на Украине.

В завершение встречи М. Айтенов вручил тренерам и футболистам благодарственные письма и специальные подарки.