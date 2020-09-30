В рамках реализации принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям, формирования правовой грамотности граждан и обеспечения общественного порядка полицейскими Туркестанской области на постоянной основе проводится профилактическая и разъяснительная работа.

К примеру, в Мактаральском районе в целях предупреждения и пресечения различных административных правонарушений стражи порядка проводят ежедневные профилактические и рейдовые мероприятия.

Только за 9 месяцев текущего года полицейские Мактаральского РОП выявили около 2000 административных правонарушений.

В том числе: по ст. 73 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений» — 93 факта, по ст. 132 КоАП РК «Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время» установлено — 5, а по ст. 133 КоАП РК «Продажа табака и табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, лицами, не достигшими восемнадцати лет» — 1 факт.

Кроме того, по ст. 200 КоАП РК «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции» — 13, по ст. 204 КоАП РК «торговля в неустановленных местах» -104, по ст. 408 КоАП РК «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» — 213 и по ст. 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» зарегистрировано 380 административных правонарушений.

Полицейские Мактааральского района выявили и привлекли к административной ответственности по ст.437 КоАП РК «Нарушение тишины» — 23, по ст. 440 КоАП РК » Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» — 274, по ст. 441 КоАП РК » Нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен» — 457, по ст. 442 КоАП РК » Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей» — 5, по ст. 442 ч. 2 КоАП РК «Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища» — 256, по ст. 449 КоАП РК «Приставание в общественных местах» — 73 правонарушителя.

Как отметили полицейские Туркестанской области, работа в данном направлении полицейскими будет продолжена. В свою очередь, стражи порядка призывают граждан не нарушать законы, соблюдать правопорядок и спокойствие в общественных местах, не допускать беспорядков и не приставать к людям в нетрезвом состоянии.