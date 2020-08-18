Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Шымкента.

По словам Тимирхана Варзилова, дети — не исключение, они также могут заболеть коронавирусом. К счастью, заверил главный доктор города, у детей крепкий иммунитет, маленькие пациенты быстро идут на поправку.

«За время пандемии у нас летальных случаев, когда дети умирали от коронавируса, не было. Всех детей, которые даже заболели, мы вылечили», — заверил Тимирхан Варзилов, и.о.руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

В Казахстане с начала пандемии инфекция добралась до двух тысяч детей. Кроме того, у трех маленьких пациентов, развился синдром Кавасаки — остро протекающее системное заболевание, характеризующееся преимущественно поражением средних и мелких артерий. С начала года зарегистрировано всего три таких случая – в Нур-Султане, Алматы и Петропавловске.

Анастасия Новикова