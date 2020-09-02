На заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина первый вице-министр — и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин доложил о проводимой работе по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года в части цифровизации.

Так, в Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент Касым-Жомарт Токаев особое внимание обратил на необходимость устранения цифрового неравенства, обеспечения максимального доступа к интернету и качественной связи всех граждан. Б. Мусин отметил, что на сегодняшний день реализуются два проекта по обеспечению казахстанцев качественным интернетом: строительство​ волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах и мобильного широкополосного доступа в интернет, которые будут завершены до конца текущего года. Это обеспечит покрытие всех сел с численностью населения более 250 жителей качественным интернетом.

Также для повышения качества связи будут приняты следующие меры: установлены параметры качества связи; внедрен инструмент Народного контроля, который позволит фиксировать и передавать данные; отработаны ряд законодательных поправок по повышению требований к операторам связи. Вместе с тем в своем ежегодном обращении Глава государства поручил до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, обеспечить цифровое подтверждение информации.

Отмечено, что для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию на уровне государственных услуг и в частном бизнесе.

По словам Б. Мусина, МЦРИАП реализует регистрацию пользователя на Egov в один шаг. Это позволит гражданину подписать любую услугу, пройдя биометрическую идентификацию.

«В результате, больше людей смогут пользоваться услугами Egov. Доверенный биометрический инструмент будет предоставлен и бизнесу для развития онлайн коммерческих сервисов. После того, как гражданин стал пользователем, он может наравне с бумажными документами пользоваться сервисом цифровых документов», — сказал первый вице-министр. До конца года планируется выведение водительского удостоверения, техпаспорта автомобиля, паспорта гражданина, диплома о высшем образовании, студенческого билета, страхового полиса. Также до конца года будут отменены порядка 30 наиболее востребованных справок. Подтверждение подлинности будет обеспечиваться считыванием QR-кода.

Подробнее Б. Мусин рассказал о проводимой работе с «данными», которая, по словам К. Токаева, должна выйти на новый уровень. «Мы выработаем единую архитектуру эталонных данных в течение года​. Smart Data Ukimet будем развивать как межведомственную аналитическую систему госорганов. Для​ обеспечения отказоустойчивости мы продолжим консолидацию информационных систем на инфраструктуре оператора данных в лице АО “НИТ”. Для этих целей предлагается развитие государственного дата-центра», — отметил Б. Мусин.

Анализ МЦРИАП показал, что отечественные ИТ-разработки могут заменить международные аналоги в гос и квазигосзакупках на сумму 56 млрд тенге в год. Для этого уже есть механизм реестра доверенного отечественного программного обеспечения, из которого закупки должны проводиться в приоритетном порядке. А на других частных рынках потенциал отечественной ИТ-продукции составляет 142 млрд тенге. «Для достижения этих цифр нам необходимо развивать оффтейковые контракты, кредитные гарантии, чтобы получить кредиты и другие виды инструментов. После достижениях этих результатов мы будем стремиться выйти на зарубежные рынки», — сказал Б. Мусин.

Касым-Жомарт Токаев в Послании отметил, что в течение пяти лет объем инвестиций в индустрию майнинга и дата-центров нужно довести до 500 млрд тенге. Сегодня в Казахстане функционируют 13 майнинговых ферм (потребляющих 620 МВт), а также идет строительство 4 ферм (около 450 МВт). В отрасль инвестировано свыше 80 млрд тг. На сегодняшний день имеются предварительные договоренности по привлечению инвестиций на 300 млрд тенге, а к 2025 году объем инвестиций может составить около 500 млрд тенге. МЦРИАП планирует усиленно продолжить работу в данном направлении