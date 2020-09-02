Во время рабочего объезда аким области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом строительства новых объектов, возводимых в административно-деловом центре.

Глава региона посетил строительные площадки Конгресс-центра, Дворца школьников и стадиона.

В духовно-культурном центре уже близится к завершению строительство 4-х объектов.

В драматическом театре ведутся работы по внешней и внутренней отделке здания, монтажу инженерных сетей. К строительным работам привлечено 150 человек. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу оборудования и мебели.

В центре «Ұлы дала елі» и музее им. Х.А. Яссауи ведутся работы по внутренней отделке помещений, облицовке наружных стен и монтажу инженерных сетей.

В областной научно-универсальной библиотеке проводятся работы по установке установке витражей, монтажу металлоконструкций и внутренней отделке комнат. На строительной площадке задействовано 50 рабочих.

В целом по области на строительных работах задействовано более 9000 человек. В городе Туркестан трудятся более 4000 строителей. На стройплощадках работы ведутся с соблюдением все мер безопасности.