По данным исследователей Лаборатории сердечно-сосудистого старения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 79% курильщиков хотели бы бросить курить, предпринимали такие попытки только 39%, а смогли бросить всего 5%.

Александр Розанов, врач кардиолог, старший научный сотрудник данной лаборатории в ходе форума «Влияние вредных привычек на общественное здоровье», прошедшем в августе 2020 года при поддержке Медицинского университета Еревана, призвал медицинское сообщество активнее применять концепцию снижения вреда в своей практике и поменять подход во взаимоотношениях с пациентом. Главные риск-факторы, по словам врача — неправильное питание, гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем.

«Мы должны обсуждать с нашими пациентами переход к здоровому образу жизни. Я работаю врачом 25 лет и заметил один любопытный факт – если я жестко запрещу пациенту табак, алкоголь, мясо, торты… он не поменяет образ жизни, он поменяет доктора. Меньше 20% россиян ведут здоровый образ жизни. Простые рекомендации или запреты здесь не помогут, мы должны поменять парадигму в жизни наших пациентов», — рассказал Александр Розанов.

По словам Александра Розанова, даже в отношении приема препаратов, которые выписаны врачом, только 50% пациентов принимают лекарства в соответствии с назначением. Выход, по мнению врача, заключается в применении концепции снижения вреда, которая подразумевает постоянные незначительные сдвиги в образе жизни пациента в противовес радикальным запретам.

С мнением российского эксперта согласна и казахстанский специалист Бахыт Туменова, врач и президент ОФ «Аман-саулык», которая на протяжении многих лет занимается вопросами общественного здравоохранения.

«На протяжении многих лет я пропагандирую концепцию снижения вреда, и она особенно хорошо работает в вопросах курения. Мы все знаем, что люди курят, чтобы удовлетворить свои физические, психологические и личностные потребности. Решение курить или не курить принимает сам человек. При решении не курить реальной альтернативой для курильщиков являются электронные сигареты и системы нагревания табака. Я полностью согласна с российскими коллегами, что, применяя концепцию снижения вреда человек будет постепенно делать сдвиги в сторону здорового образа жизни», — сказала Бахыт Туменова.

Не так давно Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило сообщать потребителю о сниженном вредном воздействии при продаже системы нагревания табака IQOS, что подтверждает признание реального снижения вреда в бездымных продуктах по сравнению с традиционными сигаретами.

«Большинство развитых стран мира пришли к пониманию того, что многие вредные для здоровья привычки, в том числе и курение, полностью преодолеть не удастся, поэтому стоит сосредоточиться на максимальном снижении вреда. Но, к сожалению, новый Кодекс о здоровье народа, принятый в Казахстане в июле 2020 года приравнял инновационные продукты пониженного риска, как нагреваемый табак, к обычным сигаретам. Такое решение не способствует массовому отказу от вредной привычки и не оставляет выбора и возможностей курильщикам», — считает Бахыт Туменова.