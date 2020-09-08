В составе группы быстрого реагирования 50 человек. В их числе представители домовых комитетов, общественные активисты, блогеры и представители республиканских СМИ.

По поручению начальника Департамента полиции города Шымкент генерал-майора полиции Ералы Жумаханбетова 4 октября 2019 года в сети WhatsApp создана чат-группа «Группа быстрого реагирования», сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

В составе группы быстрого реагирования 50 человек. В их числе представители домовых комитетов, общественные активисты, блогеры и представители республиканских СМИ:

1. Любовь Доброта — собственный корреспондент республиканской газеты «Казахстанская правда» по городу Шымкент (аккаунт в социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100006038264885 4 185 читателей)

2. Асет Ассанди-Журналист, руководитель Специальной мониторинговой группы при департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по г.Шымкент, блогер (аккаунт в социальной сети Фейсбукhttps://www.facebook.com/assandi

8 823 читателей),

3. Анар Сулеева-главный редактор газеты «Темірқазық-Ой», блогер (аккаунт в социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100002745008315 3 215 читателей)

4. Катерина Попкова-собственный корреспондент телеканала «Хабар24» по городу Шымкент (аккаунт в социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100001709896904)

5. Максим Сейтенов – главный редактор информационного портала «Дайджест Казахстан» (аккаунт в социальной сети Фейсбукhttps://www.facebook.com/informdkshym

6. Жибек Жайлыбаева – главный редактор республиканской правовой газеты «Уақыт талабы» (аккаунт в социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100041882983048)

7. Акмарал Молдияровна — корреспондент городской газеты «Шымкент келбеті» (аккаунт в социальной сети Фейсбукhttps://www.facebook.com/AkmaralMoldiarkyzy

2037 читателей)

8. Шуддин Саидов — журналист телеканала «Отырар» (аккаунт в социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100001858515411)

9. Мольдир Бекеева-журналист телеканала «Отырар» (аккаунт в социальной сети Фейсбукhttps://www.facebook.com/moldyr.bekeeva

10. Марина Низовкина-собственный корреспондент республиканского телеканала «Atameken Business» по г.Шымкент, редактор информационного портала «Vera.KZ» (аккаунт в социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com

Также в данной группе есть заместители по кадрам начальников Управлений полиции Абайского, Аль-Фарабийского, Енбекшинского, Каратауского районов, сотрудники Центра оперативного управления, Полка патрульной полиции, Местной полицейской службы и Управления внутренних и внешних коммуникаций Департамента полиции города Шымкент. А курируют работу чата заместитель начальника департамента по кадрам полковник полиции Алмас Амзеев и первый заместитель начальника департамента Мурат Алтаев.

«Участники группы фиксируют на фото или видео факты правонарушения, имевшие место на территории города, и отправляют в чат. Сотрудники Департамента полиции оперативно проверяют поступившую информацию и принимают соответствующие меры. Так, за 10 месяцев создания данной группы поступило более 1500 фото, видеозаписей и письменных обращений. В среднем это составляет 4-5 обращений за сутки. В основном это вопросы, касающиеся бытового и административного правонарушения, нарушения правил дорожного движения, незаконной парковки автотранспорта на проезжей части, также обращения, направленные на пресечение крупных преступлений. Данный чат показывает положительный результат», — отметил заместитель начальника департамента полковник полиции Алмас Амзеев.

«Группа быстрого реагирования», созданная по инициативе начальника Департамента полиции города Шымкент Ералы Жумаханбетова, в течение года привела к установлению обратной связи с населением, общественными активистами, не способными равнодушно относиться к незаконным действиям. Данная группа способствует формированию положительного имиджа полиции, также обеспечивает открытость деятельности Департамента полиции. В целях оправдания доверия населения Департамент полиции города Шымкент продолжит соответствующую работу в данном направлении.