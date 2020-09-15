Учебно-тренировочные сборы в преддверии возможной второй волны коронавируса прошли в Шымкенте.

В них приняли участие медики города, сотрудники станции скорой медицинской помощи, провизорного стационара и заместитель акима Шымкента.

Главная цель — отработать алгоритм действия, чтобы подготовиться к новому всплеску заболевания COVID-19. Он, по прогнозам Минздрава, возможен в ноябре-декабре этого года.

«Мы создали в городе запас аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и средств индивидуальной зашиты для наших медиков. Все для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу медицинских организаций, на случай второй волны», — рассказал Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г.Шымкента.

Изменили и работу колл-центра скорой медицинской помощи, главного связующего звена между пациентом и врачом. Операторы теперь переехали в новый офис и расположились во фронт-офисе города. Просторное помещение позволило удвоить персонал, кроме того, здесь появилась огромный ЛЭД-экран, на котором видно передвижение каждой кареты скорой медицинской помощи в городе, количество свободных коек в медицинских организациях Шымкента. По словам Гульнары Курманбековой, руководителя станции скорой медицинской помощи, они больше не допустят тех ошибок, которые были во время первой волны.

«В случае второй волны больницы, поликлиники, провизорные стационары и станция скорой медицинской помощи будут работать в тесном тандеме. Эту работу мы наладили уже на практике. Старых ошибок больше не повторим», — рассказала Гульнара Курманбекова, руководитель станции скорой медицинской помощи г. Шымкента

В пиковый период, май-июнь этого года, в станцию скорой медицинской помощи в день поступало больше двух тысяч звонков.

В этом году сфере здравоохранения уделили большое внимание, бюджет увеличился в 6,5 раз — до 6 млрд тенге.

Анастасия Новикова