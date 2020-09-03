В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж.

Оперативники криминальной полиции Сайрамского РУП задержали домушника, причастного к 9 квартирным кражам, совершенных им в трех районах Туркестанской области и в г. Шымкент. Молодой человек похищал в основном деньги и золотые изделия, затем сдавал их в ломбарды г. Шымкент и г. Алматы, а деньги тратил на свои нужды, в том числе делал на них ставки.

Ранее в дежурную часть Сайрамского РОП поступило несколько заявлений от местных жителей о хищении имущества из частных домовладений. Одна из потерпевших сообщила, что неизвестные лица похитили из ее домашнего сейфа деньги и золотые изделия на сумму свыше полмиллиона тенге.

Также в полицию обратилась жительница Сарыагашкого района, у которой из дома пропали золото и деньги на сумму 2,7 миллиона тенге. Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража» и приступили к розыску и задержанию серийного домушника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РОП в течение недели задержали подозреваемого на одной из улиц г. Шымкент. Им оказался ранее судимый житель г. Шымкент, состоящий на учете в ОВД как «квартирный вор». Следствием установлено, что воришка, пользуясь отсутствием людей, проникал в жилища путем вскрытия оконных рам.

После чего похищал деньги и золотые изделия и скрывался с места преступления. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 5 миллионов тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. В качестве вещественных доказательств изъята часть похищенного имущества и возвращена законным владельцам. Полицейскими выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.