Квартирного вора задержали в Шымкенте

В Управление полиции Абайского района обратилась местная жительница с заявлением о краже.

Со слов потерпевшей, неизвестный, пользуясь отсутствием хозяев, проник в жилище и украл наличные деньги в размере 1 млн тенге и золотые украшения стоимостью 315 тыс. тенге.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Туркестанской области. Выяснилось, что золото он сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование, сообщили в пресс-службе ДП г.Шымкента.