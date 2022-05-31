Житель Шымкента обокрал свою бывшую жену

45-летний мужчина полностью сознался в содеянном.

Мужчина в южном мегаполисе обворовал квартиру бывшей супруги в ее отсутствие. Проникнув в жилое помещение, злоумышленник похитил золотое кольцо и 4 газовых баллона. Общая сумма ущерба не так велика, зато злоумышленника уже задержали и возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

Какое наказание понесет подозреваемый, пока неизвестно. В деталях будут разбираться правоохранительные органы. Согласно статье мужчину могут приговорить к исправительным работам, ограничению или даже лишению свободы на срок до 3 лет, либо к большому штрафу.

Сейчас проводится досубедное дело по данному факту.

В свою очередь полицейские советуют гражданам строго соблюдать меры предосторожности и по возможности устанавливать в домах и квартирах камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию, а на окна ставить железные решетки.