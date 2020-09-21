Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с ходом работ по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Глава города ознакомился с ходом реконструкции моста через реку Бадам на объездной дороге А-2. Эта работа началась в октябре 2018 года. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 916.3 миллионов тенге. Из них в этом году выделено 1 миллиард 167 миллионов. Мост будет сдан в эксплуатацию в ноябре текущего года, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Протяженность обновленного моста составит 144 метра, ширина-28,2 метра.

«Пропускная способность магистральных дорог города Шымкент в сутки составляет 20-35 тысяч автомобилей. Сегодня фактический показатель составляет 50-70 тысяч автомобилей, что в два раза больше. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Сейчас в Шымкенте проводится средний ремонт 24-х магистральных улиц. Этот мост, проходящий через реку Бадам, также является одним из важных объектов. Соответствующие управления и другие ответственные органы должны контролировать качество работы и ее своевременное завершение», — сказал Мурат Дуйсенбекович.

Затем аким города ознакомился с ходом работ по среднему ремонту улиц Ю.Гагарина и А. Аскарова.

На средний ремонт 4.7 км улицы Гагарина от проспекта Абая до улицы Эрмат ата, из бюджета выделено 335 миллионов тенге.

На часть улицы Аскарова от проспекта Республики до проспекта Абая предусмотрено более 303 млн тенге.