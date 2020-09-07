Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже телефона и денег у соседа, сообщает Polisia.kz.

В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что у него со съемной квартиры пропали 25 тысяч тенге и сотовый телефон марки “Huawei” стоимостью 60 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 85 тысяч тенге. Прибывшие полицейские на место происшествия провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Стражи порядка опросили очевидцев, провели подворный обход и тщательно проверили место преступления.

В результате принятых оперативных мер, полицейские задержали подозреваемого в краже. В ходе следствия установлено, что задержанным оказался знакомый потерпевшего, с которым они вместе проживали на съемной квартире, где он с целью “легкой наживы” совершил кражу чужого имущества у соседа. Полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств похищенный телефон и вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской.