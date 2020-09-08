Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения, ТОО «Казахавтодор» производится ямочный ремонт, а также работы по устранению келейности и гребенки на дорожном покрытии.

Эти виды работ активно проводятся филиалами Товарищества. В настоящее время произведены более 527 000 квадратных метров ямочного ремонта и устранены келейности и гребенки более на 127 000 квадратных метров покрытия.

Основными причинами разрушения и деформации покрытия дорог является не соблюдения водителями большегрузных транспортных средств допустимой нагрузки на ось (8 тонн) и установленного температурного режима движения, что в сваю очередь приводит к значительным повреждениям проезжей части с последующим разрушением дорожной одежды самой дороги.

В настоящее время по дорогам нашей страны осуществляется большой грузопоток движении (интенсивность) как внутренних, так и транзитных транспортных средств.

Данный фактор существенно влияет на указанные проводимые работы, в этой связи в некоторых регионах уже наблюдается перевыполнения намеченных производственных планов, в таких как: Туркестанская обл. 168%, Карагандинская обл. 168%, Жамбылская обл. 147%, ВКО 139%, Кызылординская обл. 120%, ЗКО 126%, Павлодарская 102%, СКО 105%.

Перевыполнение намеченных производственных планов в разрезе автомобильных дорог выглядит следующим образом: а/д «Усть-каменогорск-Алтай-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» более 147 000 квадратных метров дороги, а/д «Кызылорда – Павлодар» более 67 000 квадратных метров дороги, а/д «Тараз – Утмек гр.Кыргызстана», а/д «Шу — Благовещенка» и а/д «Западный подъезд Киргизии» более 12 000 квадратных метров дороги, а/д «Караганды –Аягоз-Тарбагатай-Богас», а/д «Самара-Шымкент» и а/д «Жыхаз-Жетисай-Кызыласкер-Сарыагаш-Жибек жолы» более 5200 квадратных метров дороги, а/д «Кызылорда-Жезказган» 5800 квадратных метров дороги, а/д «Павлодар-Успенка-гр.РФ», «Павлодар-Щербакты-гр.РФ» и «гр.РФ-Майкапшагай» более 31 000 квадратных метров, а/д «Жезказган — Петропавловск», а/д «Кокшетау-Кишкенеколь-гр.РФ» и а/д «Кокшетау-Рузаевка» более 48 000 квадратных метров, а/д «Подстепное-Фёдоровка-гр.РФ», а/д «Уральск-гр.РФ» и а/д «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» более 25 000 квадратных метров.

Все работы проводятся в рамках комплексно-целевой программы в целях обеспечения беспрерывного и безопасного дорожного движения по дорогам республиканского значения.