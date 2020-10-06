«Нет причин для беспокойства. Профилактические меры от птичьего гриппа мы начали два года назад»,- говорит птицевод со стажем.

Наши птицы здоровы. Ведь на фабрике действует карантин и соблюдаются санитарные и ветеринарные требования, — заверяет учредитель птицефабрики Абилкасым Досболов.

«В 2018 году мы начали вакцинацию птиц от птичьего гриппа. Закупили дозы вакцин из России. Привили. Сегодня на фабрике 600 тысяч голов птиц. Профилактические мероприятия дали результат. Ни одна птица не заболела. Продукция фабрики реализуется не только в Шымкенте и Туркестанской области, но и в Жамбылской и Кзылординской областях. Призываю горожан покупать отечественную продукцию, так как она сертифицирована и на каждую продукцию есть ветеринарное свидетельство», советует Абилкасым Досболов.

И рекомендует, покупая яйца и птицу, требовать сертификат на продукцию.