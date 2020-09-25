БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПТИЧИЙ ГРИПП!

На территории Российской Федерации и Северо-Казахстанской, Карагандинской областей нашей страны фиксируются случаи заражения домашних птиц птичьим гриппом.

Распространение вируса птичьего гриппа чаще всего наблюдается в период весенних и осенних полетов диких птиц.

Вакцинация домашних птиц от птичьего гриппа проводится бесплатно.

Примечание: для уточнения и учета численности домашней птицы и при обнаружении массового падежа, просим жителей города немедленно связаться по следующим номерам.

Контактные телефоны:

Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент 24-75-37, 24-75-18.

ГКП «Ветеринарная служба» 45-05-22, 45-05-05, 45-05-18.