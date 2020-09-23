Уважаемые родители!

Согласно приказу № 254 от 19.06.2020 г. Министерства образования и науки Республики Казахстан, ежегодно родителям, чьи дети состоят в очереди, необходимо подтверждать заинтересованность в получении места в дошкольную организацию. В соответствии с вышеизложенным просим подтвердить заинтересованность в срок до 1 октября 2020 года.

Balabaqsha.snation.kz помогает контролировать регулярное подтверждение заинтересованности заявителя, состоящего в очереди, в получении места в детскую дошкольную организацию.

Для этого Вам необходимо войти в личный кабинет и подтвердить свою заинтересованность. В противном случае Ваше заявление будет перемещено из очереди в стоп-лист.

Если Вам не удалось подтвердить свою заинтересованность до 01.10.2020 и заявление оказалось в стоп-листе, Вы имеете возможность подтвердить свою заинтересованность в личном кабинете. Заявление, которое находится в стоп-листе, вернется в очередь в прежнюю позицию только один раз.

Заявления родителей, не подтвердившие заинтересованность до 01.10.2019, будут сняты с очереди.