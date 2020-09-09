В Шымкенте к новому учебному году не завершены строительные работы в средних школах №№ 4 и 36.

Причина — нехватка рабочей силы, возникших в связи с введением карантинных мер по коронавирусу .Подрядчики обещают учебные здания сдать в эксплуатацию 10 сентября.

В корпусе «А» средней школы №4 не предусмотрен капитальный ремонт, но здесь строители обновили фасад. В этом блоке пока учатся первоклассники. Благо что остальные учащиеся обучаются дистационно. Так как учебные корпуса «Б» и «В» не готовы, здесь продолжаются ремонтные работы.

Дамира МАНКЕЕВА, директор средней школы № 4 г. Шымкента: «Ремонтные работы не завершили. Должны были завершить строительство к 20 августа. Не успели. Так как объем работы был большой. Заменили все от кровли до оборудования в подвалах, систему канализации, тепло и электроснабжения»

На первом этаже учебного корпуса в спортзале рабочие заняты отделочными работами. После здесь проведут уборку. Основная часть работы закончена. Строительные работы будут завершены на этой неделе. Чтобы успеть ко второму сроку бригады работают в три смены .

Бахтияр АШИРБАЕВ, начальник участка подрядной организации: «В связи с тем, что был карантин у нас были проблемы, город был изолирован и рабочие не смогли попасть. на работу . Но мы приложим все усилия и завершим к 10 сентября.

К 10 сентября обещают закончить строительство в учебном корпусе подрядчики, занятые капитальным ремонтом в средней школе №36. Здание было аварийным. Согласно проектно-сметной документации здесь произвели сейсмоусиление. Причина отставания от графика и не завершения строительных работ к началу учебного года нехватка людей из-за коронавируса.

Пока ученики первых и вторых классов обучаются оффлайн, остальные на дистанционке. Так что строителям еще повезло. В школах есть свободные помещения для дежурных классов для проведения уроков.

Анастасия Новикова