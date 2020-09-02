В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в краже из автомашин.

В дежурную часть ОП г. Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица похитили деньги из его автомашины «Жигули».

Со слов потерпевшего, он припарковал автомобиль во дворе многоэтажного дома, а утром не обнаружил в ней 50 тысяч тенге. Как только автовладелец заметил кражу денег, то сразу же обратился за помощью к полицейским.

В это же время в отдел полиции обратились еще двое горожан, ставшие жертвами автомобильных воров. Так, один из них рассказал, что заметил повреждения на дверях своего «Мерседеса», стоявшего во дворе дома. А, когда решил проверить салон авто, то не досчитался 15 тысяч тенге. Другой житель сообщил, что у него в автомашине не было денег, но автоворы разбили стекла его «БМВ». Данные факты зарегистрировали в ЕРДР ОП г. Кентау по статье 188 УК РК «кража».

С целью раскрытия данных преступлений районные полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных оперативников. Полицейские опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения. В результате полученной информации сотрудники полиции в течение суток задержали в качестве подозреваемых двух молодых людей. Ими оказались двое жителей Байдибекского района, одноклассники, приехавшие в г. Кентау в поисках работы.

Подозреваемые полностью признались в содеянном. Краденные деньги молодые люди потратили на свои нужды. Оба находятся под подпиской. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.