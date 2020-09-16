На вакцинацию, как по расписанию. Ежегодно Алия Айдабекова приходит в свою поликлинику, чтобы получить прививку от гриппа.

Своей привычке 56-летняя женщина не изменяет уже шестой год. Говорит, что за все годы ни разу не болела гриппом, если только легкой простудой.

«Каждый сезон осенью мне звонят медицинские сестры и говорят, что начался период вакцинации от гриппа. Я сразу же иду в поликлинику за прививкой. Я считаю, что это нам самим нужно, чтобы не болеть. Я знаю, что после вакцины у человека вырабатывается иммунитет к этому заболеванию», — рассказала Алия АЙДАБЕКОВА жительница г.Шымкента.

В этом году в Шымкенте вакцину получат чуть меньше 130 тысяч человек. Дополнительно, в с связи с эпидемиологической ситуацией, дополнительно поданы заявки на закупку еще почти 110 тысяч доз вакцины.

«В этом году, как и в прошлом, прививать казахстанцев будут вакциной Гриппол+, российского производства. Она показала свою эффективность на практике», — рассказал Галымжан Абишев, и.о заместителя руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

Бесплатной вакцинации подлежат дети и взрослые в зоне риска — с некоторыми хроническими заболеваниями, пожилые старше 60 лет, медицинские работники, беременные, а также шымкентцы, которые проживают в домах ребенка, детских домах, школах интернатах и домах престарелых. По словам врачей, реакция организма на прививку у всех разная, у некоторых период формирования иммунитета может пройти бессимптомно, у других проявиться легкая температура. Но все лучше, чем осложнения, которые вызывает грипп.

«ОРВИ вылечивается, грипп тоже вылечивается, но после него могут быть осложнения. Поэтому, чтобы не было осложнений, и делается вакцинация. Могут быть осложнения со стороны нервной, сердечно-сосудистой системы, со стороны органов дыхания — ларингит, фарингит, со стороны сердечно-сосудистой системы — перикардит, миокардит», — рассказала Бахыт ТЛЕШОВА, заместитель главного врача поликлиники №3.

Правда, как и у любой вакцины у прививки от гриппа есть противопоказания, ее не рекомендуют делать пациентам с болью в горле, кашлем и температурой. А также при обострении хронических заболеваний. Получить вакцину казахстанцы могут и на платной основе. Ее цена варьируется в зависимости от медицинской организации от двух до четырех тысяч тенге.

Анастасия Новикова