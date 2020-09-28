Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев принял участие в презентации нового международного аэропорта г. Туркестан.

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область Первым Президентом Казахстана был запущен новый международный аэропорт г. Туркестан. Проект строительства первого в независимом Казахстане нового аэропорта стал одним из крупнейших и значимых объектов на масштабной стройке современного Туркестана. Новая воздушная гавань Туркестана придаст мощный импульс развитию туризма в регионе, удовлетворит потребность граждан в услугах авиаперевозок, сообщает Комитет гражданской авиации.

Для реализации проекта были привлечены иностранные инвестиции, строительство завершилось в рекордные сроки.

С нового международного аэропорта г. Туркестан на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в Нур-Султан, Алматы и в дальнейшем в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана.

На первоначальном этапе авиакомпанией Turkish Airlines планируется открытие рейсов в Стамбул.

Также, аэропорт г. Туркестан будет включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способствовать привлечению потока зарубежных туристов.

Основные параметры аэропорта:

Площадь аэропорта: 905 га;

Взлетно-посадочная полоса: 3 300 х 45м;

Площадь пассажирского терминала — 10,5 тыс. м²;

Пропускная способность — 450 пасс/час.