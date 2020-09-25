По состоянию на 1 сентября на историческую родину вернулись и получили статус оралманов 9,9 тыс. человек.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн. 67,2 тыс. этнических казахов.

Более половины оралманов (59,1%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР, 25,6% – из Узбекистана,8,8% – из Туркменистана, 3,5% – из Монголии и 3% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (54,6%) и Мангистауской(12,7%) областях, а также в городах Нур-Султан (4,1%) и Шымкент (3,1%).

«Среди прибывших немногим более 60% трудоспособного возраста, и только около 5% пенсионеров. Получившие статус оралмана могут наряду с гражданами Казахстана через центры занятости населения найти работу в проектах, реализуемых в рамках Дорожной карты занятости», – отметил Дастан Айткулов, руководитель управления мониторинга миграционных процессов Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК.

Стоит отметить, что за аналогичный период 2019 года статус оралмана получили порядка 9,6 тыс. этнических казахов, из которых 53% прибыли из Узбекистана, 26% – из КНР, 21% – из Монголии, Туркменистана и других стран.