В Туркестанской области 544,5 тыс. гражданам предоставили социальную выплату (42 500 тенге) в июле на общую сумму 23,1 млрд. тенге.

Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Асия Темирбаева.

«Список работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы и имеющих право на выплату, предоставляют работодатели через порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт ограничения их деятельности подтверждается районными и городскими штабами, в состав которых входят представители Национальной палаты предпринимателей и профсоюзов. Другие категории граждан для назначения выплат обращаются самостоятельно. Не обязательно переплата единого совокупного платежа (ЕСП) за подачу заявления на единовременную выплату самозанятым лицам. Заявки принимаются до 1 сентября 2020 года», — сказала Асия Кураловна.

В случае потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, заявки о назначении единовременной выплаты из ГФСС могут быть поданы через следующие порталы: веб-портал «Электронного правительства»; 42500.enbek.kz портал; telegram-bot; в мессенджере Aitu 42500.enbek.kz и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства, в связи с чрезвычайной ситуацией в апреле-мае текущего года в области гражданам, относящимся к 5-ти социальным группам, в качестве компенсации для обеспечения продуктово-бытовыми комплектами выделено 5567 тенге.

Всего по области за апрель-май 160,6 тыс. человек обеспечены продуктовой корзиной на 1,8 млрд. тенге. К этой группе относятся: дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальной помощи; дети-инвалиды до 16 лет, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях; инвалиды всех возрастов I, II, III групп, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях; лица, воспитывающие ребенка-инвалида; безработные, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости. Дополнительно, начиная с 20 июля текущего года до конца месяца, указанным категориям граждан будет предоставляться продуктово-бытовой набор.

Заместитель руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по Туркестанской области Марат Архаров также рассказал о назначении и признании инвалидности при ограничениях. Кроме того, заместитель руководителя управления по инспекции труда области Бегман Нурмаханов отметил, что работодатель определяет перечень лиц, лишенных доходов в связи с введением ограничительных мероприятий и соответствие требованиям. В случае несоблюдения работодателем требований Правил работник может обратиться в местный орган по инспекции труда.