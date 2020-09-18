В настоящее время учащиеся 1-4 классов города Шымкент обучаются в школах в соответствии с упрощенным карантинным режимом.

Для 49 640 учащихся начальных классов на основании заявления родителей открыты 3 344 дежурных классов. Это означает, что 22 процента обучающихся посещают школы, остальные 78 процентов учатся дистанционно. Во всех школах с помощью интернет-платформы «Bilim Iand — Onlinemektep.org» организовано дистанционное обучение, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, все школы города работают в информационной системе электронных журналов «Kundelik.kz», внедренная Министерством образования и науки Республики Казахстан.

Перед входом в школу дети должны ежедневно проходить через дезинфекционный тоннель. Затем им измеряют температуру и дезинфицируют руки антисептиком. Кроме того, ученику, не имеющему при себе медицинскую маску, выдается новая маска.

Численность учеников в классе не превышает 15 человек. Ученики сидят за партами на расстоянии 1,5 метра друг от друга. За каждой партой сидит лишь один ученик. Уроки в дежурных классах проходят в разное время для разных классов. Перемены между уроками также организованы в разное время.