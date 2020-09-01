В Шымкенте на участие в праймериз подали заявку 198 человек, из них прошли регистрацию 185.

По поручению Елбасы, Председателя партии Н.А.Назарбаева впервые внутрипартийный отбор проходит в общереспубликанском масштабе, являясь завершающим этапом «перезагрузки» и обновления партии.

С 17 по 28 августа по стране было зарегистрировано 10 990 человек. Из них 36,9% — это женщины, 29,6% — молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 3090 граждан, то 7900 – это самовыдвиженцы.Средний возраст участников — 43 года.

В Шымкенте на участие в праймериз подали заявку 198 человек, из них прошли регистрацию 185. 9 человек отказано в регистрации из-за непредоставления полного пакета документов, 4 человека отказались от участия в период регистрации.

Их зарегистрированных 185 человек 58 — женщин (31,3%), 69- молодежь до 35 лет (37,3%). Самому молодому кандидату 20 лет, самому пожилому 83.

По районам: по Абайскому — 42, Аль-Фарабийскому — 43, Енбекшинскому — 50, Қаратаускому — 50 претендентов.

По социальным стартам: 17 – действующие депутаты (9,2%), 9 – многодетные матери (4,9%), 2 – граждан с ограниченными возможностями (1,1%), 3 — оралманы (1,6%)

49 — кандидатов выдвинуты первичными партийными организациями, 136 — самовыдвиженцы.

С 7 сентября начнется следующий этап праймериз — агитация. В режиме онлайн с 14 по 30 сентября пройдут публичные дебаты, порядок которых будет определен методом жеребьевки. ⠀

В рамках концепции «Слышащего государства» Президента нашей страны К.К.Токаева в начале сентября на сайте партии и в региональных СМИ будет опубликован проект городской предвыборной программы, который будет доработан после обсуждения с населением и с учетом предложений кандидатов.

Победители внутрипартийного отбора будут включены в наши партийные списки в Мажилис и маслихат. Те, кто не пройдут отбор, но получат ощутимый процент поддержки, войдут в новый кадровый резерв партии.

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Как сказал Лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев, «важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения».

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Пусть в достойной и честной борьбе победят сильнейшие!