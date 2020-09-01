праймериз

В Шымкенте на участие в праймериз подали заявку 198 человек, из них прошли регистрацию 185.

По поручению Елбасы, Председателя партии Н.А.Назарбаева впервые внутрипартийный отбор проходит в общереспубликанском масштабе, являясь завершающим этапом «перезагрузки» и обновления партии.

С 17 по 28 августа по стране было зарегистрировано 10 990 человек. Из них 36,9% — это женщины, 29,6% — молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 3090 граждан, то 7900 – это самовыдвиженцы.Средний возраст участников — 43 года.

В Шымкенте на участие в праймериз подали заявку 198 человек, из них прошли регистрацию 185. 9 человек отказано в регистрации из-за непредоставления полного пакета документов, 4 человека отказались от участия в период регистрации.

Их зарегистрированных 185 человек 58 — женщин (31,3%), 69- молодежь до 35 лет (37,3%). Самому молодому кандидату 20 лет, самому пожилому 83.

По районам: по Абайскому — 42, Аль-Фарабийскому — 43, Енбекшинскому — 50, Қаратаускому — 50 претендентов.

По социальным стартам: 17 – действующие депутаты (9,2%), 9 – многодетные матери (4,9%), 2 – граждан с ограниченными возможностями (1,1%), 3 — оралманы (1,6%)
49 — кандидатов выдвинуты первичными партийными организациями, 136 — самовыдвиженцы.

С 7 сентября начнется следующий этап праймериз — агитация. В режиме онлайн с 14 по 30 сентября пройдут публичные дебаты, порядок которых будет определен методом жеребьевки. ⠀

В рамках концепции «Слышащего государства» Президента нашей страны К.К.Токаева в начале сентября на сайте партии и в региональных СМИ будет опубликован проект городской предвыборной программы, который будет доработан после обсуждения с населением и с учетом предложений кандидатов.

Победители внутрипартийного отбора будут включены в наши партийные списки в Мажилис и маслихат. Те, кто не пройдут отбор, но получат ощутимый процент поддержки, войдут в новый кадровый резерв партии.

Как сказал Лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев, «важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения».

Пусть в достойной и честной борьбе победят сильнейшие!

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