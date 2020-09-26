За время проведения ОПМ «Безопасная дорога» сотрудники местной полицейской службы Арысского РОП выявили 150 нарушений ПДД.

Полицейскими задержаны один нетрезвый водитель и один нарушитель за управление автомашиной без водительских прав. Также к административной ответственности стражи порядка привлекли 4 водителя за превышение скорости, 2 -за проезд на запрещающий сигнал светофора, 1 — за выезд на полосу встречного движения, 3 — за нарушение правил проезда железнодорожных проездов и 2 водителей, не пропустивших пешеходов.

В ходе рейдов выявлено 12 фактов непрохождения техосмотра, 1 факт незаконного переоборудования автотранспорта. 12 водителей привлечены за пользование сотовыми телефонами при управлении ТС и 63 нарушителя за непристегнутый ремень безопасности. В отношении 13 человек составлены административные протокола за переход проезжей части в неустановленном месте.

Кроме того, сотрудники полиции Арысского РОП в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» задержали молодую женщину по подозрению в мошенничестве. Ею оказалась жительница г. Арысь, разыскиваемая за совершение преступления, предусмотренного ст. 190 УК РК ч. 1 «мошенничество». Подозреваемую доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Арысского района отметили, что целью подобных оперативно-профилактических мероприятий является активизация работы по предупреждению и снижению дорожно-транспортных происшествий, выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, повышение транспортной дисциплины водителей, контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения, а также пресечение других административных правонарушений и преступлений.

Сотрудники МПС Арысского РОП призывают водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорости на дорогах, не выезжать на полосу встречного движения, соблюдать дистанцию и не нарушать правил маневрирования. Также не стоит садиться за руль в нетрезвом состоянии — это может привести к аварии и невосполнимым жертвам. Водители и пешеходы помните, будьте осторожны на дороге, она ошибок не прощает!