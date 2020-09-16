На одной из улиц областного центра Туркестанской области, при несении службы по обеспечению общественного порядка, инспектор группы ювенальной полиции МПС УП г. Туркестан лейтенант полиции Нурсултан Серикулы заметил плачущего ребенка.

Полицейский сразу же подошёл к маленькому мальчику и стал расспрашивать, кто и где его родители.

Не получив вразумительного ответа, ювенальный инспектор доставил малыша в управление полиции и сообщил о случившемся в дежурную часть. На поиски родителей найденного 4-летнего ребенка ориентировали весь личный состав УП г. Туркестан.

С целью найти его родителей, стражи порядка прочесали все близлежащие дворы и улицы, а также опросили прохожих и очевидцев. В результате, полицейский Нурсултан Серикулы в течение 2-3 часов нашел мать ребенка и вернул ей малыша живым и здоровым. По словам матери, во время посещения центрального рынка она не заметила, как пропал ее маленький сын. Женщина везде и всюду искала своего ребёнка, но не нашла и обратилась за помощью в полицию, где ей и вернули пропавшего малыша.

В свою очередь, местная жительница, выразила огромную благодарность сотрудникам полиции УП г. Туркестан, в том числе инспектору ювенальной полиции Нурсултану Серикулы, которые оперативно нашли и вернули ей пропавшего из виду 4-летнего сына.