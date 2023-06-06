Настоятелю храма в Аксукенте требуется помощь

Сегодня просьбами о помощи никого не удивишь. Их, к сожалению, не становится меньше.

Одни открывают сбор средств для лечения тяжелобольного ребенка, других преследует череда больших и маленьких невезений – кредитов понабрали, сделали кучу необдуманных шагов, а третьи вообще стали погорельцами… У несчастья много ликов.

Признаться, было неожиданно услышать о том, что помощь, причем срочная, требуется протоиерею Владимиру, настоятелю храма Всех Скорбящих Радость в райцентре Аксукенте Туркестанской области. Многим землякам более известно старое название этого села – Белые воды.

Так вот, в начале этого года отец Владимир, которому 67 лет, перенес инсульт. Его пролечили в больнице, выписали домой. И с той поры он уже пятый месяц все никак не оправится. Совсем ослаб, без посторонней помощи не может обойтись. Родные отца Владимира живут в другой стране, справляться с житейскими (читай – бытовыми) проблемами ему помогают добрые люди: прихожане и воспитанники воскресной школы.

Поскольку лечение, которое назначили отцу Владимиру, дорогостоящее, учитывая также необходимость в сиделках, все имевшиеся финансовые запасы у него потихоньку иссякли. Пришла нужда.

Вот в такие моменты, я это точно знаю, если собраться миром да сложиться, кто сколько сможет, то возможно человека, в данном конкретном случае больного, вытащить из хвори, победить болезнь и вымолить у Всевышнего пару-другую десятков лет жизни на этой прекрасной земле.

Конечно же, допускаю, что многим отец Владимир не знаком. Так позвольте же вас познакомить с ним.

Итак, отец Владимир (Владимир Мартынов) – уроженец Чимкента, 67 лет. В 1992 году отец Владимир был назначен настоятелем аксукентского храма Всех Скорбящих Радость.

В том же году на территории храма, который был тогда большой строительной площадкой, батюшка решил разбить сад. Знающие люди сразу же начали отговаривать, утверждая, что затея с садом – дело заведомо убыточное, бесперспективное. Дело в том, что кто-то из ушлых «господ» соскреб и вывез неведомо куда весь верхний плодородный слой почвы, территория осталась без гумуса – только камни, щебень, глина и песок…

Но спустя три десятилетия и на такой земле, правда, уже ухоженной, удобренной, сад выжил, разросся, стал не только благодатным оазисом, но и настоящей местной достопримечательностью. Сегодня в нем растут более 200 видов самых невероятных растений, многие из которых не встретишь даже в шымкентском дендропарке.

Для самых дотошных приведу несколько мудреных названий обитателей сада при аксукентском храме Всех Скорбящих Радость. Священный витекс, или Авраамово дерево, или вот еще одно его название – «монаший перец»; метасеквойя глиптостробусовая – реликтовое дерево, пережившее ледниковый период; сосны; церцис европейский – более известный как «Иудино дерево»; пираканта; скумпия кожевенная; керрия японская; птелея трехлистная; испанский дрок. Еще одно прекрасное дерево – павловния войлочная. Калина, алча и несколько сортов винограда.

Саженцы и семена растений отец Владимир привозил из разных регионов СНГ, Жезказгана, Алматы, Ташкента, с Иссык-Куля.

Был период, когда отца Владимира на несколько лет перевели в другую область, но в 2011-м вернули в Аксукент. Он с прежним усердием исполнял свои обязанности священнослужителя – крестил, исповедовал, отпускал грехи, венчал новобрачных, отпевал усопших, благословлял мирян на добрые дела.

Очень важно, что отец Владимир направлял работу православного молодежного клуба «Колосок» и воскресной школы при храме.

И сад при храме словно заново ожил. В нем с удовольствием проводят время, причем с пользой: прихожане и ребята из воскресной школы ухаживают за цветами, кустарниками и деревьями.

К слову, старшие прихожанки называют этот сад «садом Божьей Матери», они уверены, что в нем может расти и цвести все, включая черенок от лопаты. Сам протоиерей на вопрос: «Как так? Почему у вас в саду растет, а у нас не принимается, сколько ни пытаемся», отвечал: «Слово заветное надо знать: «Матерь Божия, помоги! Я всегда так говорю, вот она и помогает».

…Случилось так, что теперь помощь нужна самому отцу Владимиру. И Божья помощь, и наша с вами.

Мне очень нравятся слова религиозного мыслителя Николая Сербского, однажды сказавшего: «Можешь помочь человеку – помоги, не можешь помочь – помолись, не умеешь молиться – подумай о человеке хорошо! И это уже будет помощь, потому что светлые мысли – это тоже оружие».

Любые пожертвования, любую сумму можно отправлять на номер Kaspi +7-775-961-9552, Алла Т. Отправляйте, пожалуйста, деньги с пометкой «Для отца Владимира». Номер принадлежит Алле Т. – казначею храма Иконы Казанской Божией Матери.

Пусть Всевышний даст сил и бодрости отцу Владимиру! Просим об этом, очень.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Притчи

Просто доверьтесь

Один монах посадил оливковое деревце и стал молиться: «Господи, пошли моему деревцу дождь».

И Господь послал на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а монах продолжал молиться: «А теперь, Господь, я прошу послать много солнышка – моему деревцу нужно тепло». И Господь посылал солнце. Дерево росло.

Монах продолжал за него молиться: «Господь, пошли небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». Господь послал мороз, и… дерево погибло.

Монах очень расстроился и пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю и поделиться печалью.

«У меня тоже есть оливковое деревце, смотри, – ответил другой монах. Его дерево прекрасно выросло. – Но я молился по-другому. Я сказал Богу, что Он – Творец этого деревца и лучше знает, что для него нужно. Я просто просил Бога позаботиться о нем, и Он это делает».

Это касается и нас. Мы часто просим то, что, по нашему мнению, нам необходимо. Но только Всевышний знает, что нам нужно. Доверьтесь Ему полностью!

Сухое дерево и птица

Каждый день птица находила себе укрытие в ветвях сухого дерева, стоявшего посреди огромной необитаемой пустыни.

Но однажды налетел ураган и вырвал дерево с корнем. Поэтому пришлось бедной птице пролететь сотни миль в поисках укрытия: пока она не прилетела в сад, где журчала вода и благоухали увешанные плодами деревья.

Так если бы сухое дерево уцелело, никакая сила не заставила бы птицу покинуть насиженное место.

Так будет не всегда

Однажды один человек, прогуливаясь по улице, увидел сидящего возле дороги старичка.

– Старик, ты мудрый, скажи мне, вот я нестарый и сильный мужчина, но нигде не могу найти работу, у меня сын – бездельник, дочь гуляет, а жена ничего не делает по дому. Как все исправить?

Старик ответил:

– Повесь у себя на двери табличку и напиши на ней: «Так будет не всегда».

Через некоторое время сын занялся своим делом, дочь вышла замуж и стала хорошей женой, и заботливой супругой своей он стал очень доволен, да и сам устроился на хорошую работу. Однажды, проезжая на своем автомобиле, он повстречал того самого старика на дороге.

– Ну что, старикашка, все сидишь? А у меня все наладилось. И что ты мне сейчас посоветуешь?

Старик посмотрел на него и сказал:

– Табличку ту не снимай!

О сорняках

Однажды весной внук с дедом убирали в огороде сорняки.

Вдруг ребенок спросил: «Дедушка, а почему сорняки, которые мы не сажали, так хорошо растут, а то, что мы сажаем, нуждается в нашем внимании, заботе и труде?»

«Вот, внучек, благодаря своей наблюдательности ты сделал важное для себя открытие: все ценное и значимое для человека требует от него немалых усилий, а вредное и ненужное произрастает само».