Осторожно, мошенники! Группа автолюбителей города сегодня обратилась в редакцию телекомпании Отырар с просьбой помочь им восстановить правосудие.

Люди говорят: их обманули. Они поверили в рекламу и отдали свои машины в ремонт, но не нашли ни своих машин, ни механика, ни денег, которые отдали за ремонт.

«Мы договорились, что он сделает машину, он приехал забрал. Когда мы связались с ними, они сказали, что ключи кто-то украл. Потом выяснилось, что пропали ключи от машины, кто-то вытащил из нее аккумулятор, коробку. Но мы потом выяснили, что не мы одни такие. Он обманул как минимум 20 человек!», — уверяет Гульнара ТАГАЙБЕКОВА, потерпевшая от рук мошенника.

Все началось с рекламы в социальных сетях. Автовладельцам обещали отремонтировать их машины по невысокой цене. Правда, людям, как в популярной поговорке, похоже придется заплатить дважды.

«Мы посмотрели у других мастеров цены были выше намного и решили сюда отдать свою машину на ремонт. В карантин машина нужна, а денег было не много. Теперь не знаем, что делать», — сетует Дастан ЫРЫСАЙ, потерпевший.

Когда автолюбители поняли, что ждать звонка от мошенника не придется, они решили найти свои машины сами. И нашли, правда, открытые, брошенные на улице и без некоторых запчастей и вещей внутри. В СТО говорят, автомеханик который чинил машины людей, уже уволился. Его бывший коллега уверяет, он сожалеет, что когда-то взял его на работу.

«Я перестал с ним работать, когда узнал, что он мутит воду. Если бы я знал об этом с самого начала, я бы этого не допустил. Мне не нужно много проблем. Вон сколько людей пришли жаловаться. Наверное, приехало больше 15 человек. Здесь 6 машин, владельцы которых еще не приехали. Остальные забрали хозяева», — говорит Давид ХАРИПУЛЛИН, автомеханик.

Шымкентцев призывают быть осторожными и не верить рекламе в интернете, где обещают недорого и качественно отремонтировать ваше авто. Номер телефона автомеханика, который должен был починить машины людей, до сих пор отключен. Люди планируют написать коллективное заявление в полицию.

Анастасия Новикова