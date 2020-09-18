На онлайн-совещании с Председателем Президиума НПП «Атамекен» Тимуром Кулибаевым шымкентские предприниматели назвали основную причину их неравноправной конкуренции с узбекистанскими производителями.

«Так как город Шымкент является торговым хабом и находится рядом с Республикой Узбекистан, основным рынком наших экспортеров является рынок Узбекистана, где доля всего экспорта составляет 25%. Наши предприятия готовы наращивать объемы экспорта в соседнюю страну. Однако им мешают действующие там налоговые нагрузки. Узбекистанской стороной установлены акцизные налоги по 96 товарным позициям, которые доходят до 50% от таможенной стоимости товара. В то время как в Республике Казахстан на товары из Узбекистана аналогичные акцизные налоги не установлены. Также при экспорте в Узбекистан казахстанские отечественные товаропроизводители оплачивают НДС в размере 15% (в Казахстане 12% НДС).

При таких обстоятельствах очень трудно конкурировать с узбекистанскими производителями не только на рынке Узбекистана, но и внутри своей страны. Сегодня на внутреннем рынке полным полно узбекистанских товаров, и мы вынуждены конкурировать на неравных условиях и на собственным рынке. К примеру, Казахстан заполонили узбекистанские кондитерские изделия, напитки, ковры, бытовая техника и т.д. В прошлом году к этому перечню добавились ПВХ профили, после того, как наши предприятия начали экспортировать их в Узбекистан. А ведь в посткарантинный период вопрос сбыта — основной для производителей», — отметил Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей г. Шымкент Кайрат Молдасеитов

Спикер отметил, что необходимо установить ответные зеркальные меры на узбекистанские товары при их импорте в Казахстан или возмещать нашим экспортерам затраты на акцизные издержки при экспорте в соседнюю страну. Данная мера оказала бы ощутимую поддержку отечественным товаропроизводителям.

Проблема конкуренции с узбекистанскими производителями нашла продолжение и в выступлении директора ТОО «Azala Group» Берика Кадыралиева.

«Шымкент занимает лидирующее место по производству продукции легкой промышленности в стране. У нас производится 25% всей продукции легкой промышленности страны. На 328 предприятиях легкой промышленности, действующих в Шымкенте, обеспечены работой свыше 3 тыс. человек.

Одной из проблем самого крупного производителя текстильных изделий ТОО «Azala textile» является расширение территории СЭЗ. Это дает возможность снизить себестоимость готовой продукции и увеличить конкурентоспособность ОТП.

По данному вопросу было дано поручение главы Правительства РК, однако оно все еще не выполнено, хотя проект постановления Правительства согласован со всеми центральными госорганами.

Кроме того, Шымкент является кластером легкой промышленности с полным циклом производства готовой продукции от тканей до фурнитуры. Развивая данный кластер, мы можем конкурировать с соседним Узбекистаном. В этой связи просим рассмотреть возможность придать статус СЭЗ всем предприятиям легкой промышленности, находящимся в городе Шымкент», — отметил Берик Кадыралиев.

Генеральный директор ТОО «Барыс-2007» Айжан Наимбекова просила помочь с предоставлением государством преференций для производства макаронных изделий и упрощения процедур возврата НДС.

Президент АО «Авиакомпания «SCAT» Владимир Денисов поднял вопрос возврата в РК самолетов и двигателей, вывезенных на техобслуживание в Россию. Срок вывоза на ремонт ограничивается 6 месяцами, тогда они не облагаются таможенными пошлинами и т.д. Но в связи с введением карантина у многих авиакомпаний возникла проблема по возврату в срок. Поэтому член Регсовета просил в исключительном случае разрешить продление срока до 12 месяцев.

Представители бизнеса разных отраслей смогли озвучить самые насущные на сегодня системные проблемы, которые отражают состояние бизнес-среды в регионе и решение которых возможно при содействии министерств и правительства.

Руководство НПП отметило, что все озвученные проблемы и предложения взяты Национальной палатой на контроль и обязательно будут проработаны.