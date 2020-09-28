Еще не скоро жительница Шымкента оправится от ночного кошмара.

Молодая женщина возвращалась домой, как внезапно получила оглушительный удар в лицо. После этого предполагаемый преступник затащил 35-летнюю мать четверых детей за обувную мастерскую. Женщина стала умолять нападавшего отпустить ее.

— Шла домой с работы вечером, он меня схватил за руку затащил за будку, ударил. Начал душить меня Хотел изнасиловать. Я еле-еле его уговорила, чтобы он меня не трогал. Он у меня кольцо забрал, кошелек, телефон деньги было пятьсот и копейки, рассказала пострадавшая.

Нападавший, по словам женщины, трогать ее не стал. Он забрал дорогой телефон, золотое кольцо, деньги и сбежал. Потерпевшая вызвала полицию. Подозреваемого удалось задержать уже через полчаса. От 38-летнего задержанного пахло перегаром. В его карманах полицейские Абайского района нашли и кольцо, и телефон, и деньги. Не смотря на явные улики, свою вину задержанный полностью отрицает.

-Она сама мне отдала обручальное кольцо, телефон я не брал. Я шел в магазин за хлебом. На встречу вышла эта женщина. Она казала, извините вы не можете помочь, чуть-чуть денег не хватает на водку. Я сказал, что не пожалею для вас денег и спросил, а что вы мне сделаете, и она отвела меня в сторонку и сказала, что расплатиться натурой. У меня в кармане было всего 570 тенге, я все и отдал. Я ее не бил. Дал ей деньги, а она еще и мой телефон забрала, — говорит подозреваемый.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося. Злоумышленник находится под стражей.