Более 13 тысяч человек провалили экзамен на права в Шымкенте

Об этом сообщили в филиале «Правительство для граждан», передает OTYRAR.

Это связано с внедрением новой системы ПДД 3.0, говорят специалисты. Теперь сдать теоретический экзамен стало намного сложнее. Так, с октября текущего года было аннулировано порядка 40 результатов тестирования.

Система ПДД 3.0 позволяет считывать телодвижения экзаменуемого, производить аудио- и видеозапись процесса тестирования. При сдаче экзамена услугополучателя идентифицируют по биометрическим данным, что позволяет исключить сдачу экзамена посторонними людьми.

К слову, за 11 месяцев текущего года за получением водительского удостоверения обратились около 40 тысяч шымкентцев. Из них успешно сдать экзамены смогли только 23 тысячи. Около 13 тысяч человек не прошли теоретический экзамен.

«С каждым годом спрос на получение водительских прав растет. Мы работаем над тем, чтобы этот процесс стал максимально прозрачным. Ежегодно порядка 300 тысяч человек получают госуслуги в спецЦОНах. Так, с начала года на получение и замену водительских удостоверений было принято около 83 тысяч заявок», — рассказал заместитель директора филиала Госкорпорации по городу Шымкент Аманжол Мади.

Напомним, чтобы получить водительские права претендент должен сдать два экзамена – теоретический и практический. На сегодня в Шымкенте работают три специализированных ЦОНа, два из них оснащены автодромом. Оба автодрома доступны пять дней в неделю.